Chef Rubio andrà a processo per aver diffamato David Parenzo Il giornalista | Dopo il 7 ottobre un’escalation nei miei confronti
Un tempo cuoco e personaggio televisivo, negli ultimi anni Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, ha fatto piuttosto parlare di sé per il suo accesso sostegno alla causa palestinese, che non di rado ha ecceduto in attacchi personali a vari personaggi, dalla senatrice Liliana Segre alla giornalista Cecilia Sala, passando per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il segretario della Lega Matteo Salvini e la premier Giorgia Meloni. Nel mirino di Rubini è finito anche il giornalista David Parenzo, che dopo una serie di tweet violenti ricevuti ha deciso di costituirsi parte civile. La vicenda è ora in tribunale: allo chef è contestato il reato di diffamazione aggravata. 🔗 Leggi su Open.online
