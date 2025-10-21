chef rubio a processo per diffamazione dopo il post su david parenzo

Roma, 21 ottobre 2025 – Chef Rubio finisce a processo a Roma con l'accusa di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, dell'offesa recata col mezzo di un social network di ampia diffusione e della finalità di discriminazione o odio razziale e religioso. A trascinare davanti al giudice il popolare Chef Rubio, nome d’arte di Gabriele Rubini, è il giornalista David Parenzo, che si è costituito parte civile nel procedimento. Tutto nasce da un tweet di Rubini dopo la strage del 7 ottobre del 2023 in Israele. Nel post, pubblicato sui social il 12 ottobre, secondo quanto si legge nel capo di imputazione, “offendeva la reputazione di Parenzo scrivendo, nel rivolgersi al medesimo in risposta ad un suo post sul conflitto israelo-palestinese: 'Il miracolato #Parenzo suprematista odiatore antimusulmano, antiarabo e antisemita (i palestinesi sono semiti, lui e i sionisti no), continua a diffondere menzogne per disumanizzare i palestinesi e giustificare il genocidio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

