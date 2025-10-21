Chef Rubio a processo per diffamazione contro David Parenzo
Gabriele Rubini, noto come 'Chef Rubio', a processo a Roma con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti del giornalista David Parenzo per un tweet pubblicato dopo il massacro del 7 ottobre 2023. A Rubini, in particolare, viene contestato il reato di diffamazione con le aggravanti. 🔗 Leggi su Today.it
