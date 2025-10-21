Che umiliazione Conte quasi da esonero Le reazioni social di PSV - Napoli

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una disfatta per il Napoli quella di Eindhoven: con il PSV termina 2-6, complice anche l'espulsione di Lorenzo Lucca al 76' (comunque già sul 3-1 per gli olandesi). Grandi critiche a Conte e tanti sfottò: qui le migliori reazioni dal web. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

che umiliazione conte quasi da esonero le reazioni social di psv napoli

© Gazzetta.it - "Che umiliazione", "Conte quasi da esonero". Le reazioni social di PSV - Napoli

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Umiliazione Conte Quasi Esonero