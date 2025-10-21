Che umiliazione Conte quasi da esonero Le reazioni social di PSV - Napoli
Una disfatta per il Napoli quella di Eindhoven: con il PSV termina 2-6, complice anche l'espulsione di Lorenzo Lucca al 76' (comunque già sul 3-1 per gli olandesi). Grandi critiche a Conte e tanti sfottò: qui le migliori reazioni dal web. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Una sconfitta che non ammette giustificazioni. Sei gol subiti sono un'umiliazione. Le coppe europee stanno diventando un incubo per Antonio Conte. La trasferta contro il PSV è stato un disastro sotto ogni punto di vista. Per il Napoli è una serata da INCUBO. # Vai su Facebook