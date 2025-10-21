Che succede a Baum? O meglio che succede a Woody Allen?

C’è qualcosa di quasi tenero nel vedere Woody Allen, il cabarettista diventato filosofo, il regista che ha trasformato la nevrosi in patrimonio dell’umanità, alle prese con la forma più severa: il romanzo. Dopo una vita passata a tradurre i suoi fallimenti in aforismi, Allen tenta ora di farne letteratura. Che succede a Baum?, edito da La Nave di Teseo, è il suo primo romanzo lungo, e sembra scritto con la consapevolezza che il pubblico lo giudicherà più come reperto che come opera. È l’autoritratto di un uomo che ha sempre avuto paura di invecchiare, e che ora scopre che l’eternità non si ottiene col talento ma confidando nel ricordo altrui. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Che succede a Baum? O, meglio, che succede a Woody Allen?

