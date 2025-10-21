Che succede a Baum? O meglio che succede a Woody Allen?

Lettera43.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è qualcosa di quasi tenero nel vedere Woody Allen, il cabarettista diventato filosofo, il regista che ha trasformato la nevrosi in patrimonio dell’umanità, alle prese con la forma più severa: il romanzo. Dopo una vita passata a tradurre i suoi fallimenti in aforismi, Allen tenta ora di farne letteratura.  Che succede a Baum?, edito da La Nave di Teseo, è il suo primo romanzo lungo, e sembra scritto con la consapevolezza che il pubblico lo giudicherà più come reperto che come opera. È l’autoritratto di un uomo che ha sempre avuto paura di invecchiare, e che ora scopre che l’eternità non si ottiene col talento ma confidando nel ricordo altrui. 🔗 Leggi su Lettera43.it

che succede a baum o meglio che succede a woody allen

© Lettera43.it - Che succede a Baum? O, meglio, che succede a Woody Allen?

Argomenti simili trattati di recente

succede baum meglio succede“Che succede a Baum?”: l’esordio di Woody Allen nella narrativa - Woody Allen debutta nella narrativa: il suo primo romanzo in libreria dal 23 settembre e il protagonista è un suo alter ego ... mam-e.it scrive

succede baum meglio succedeWoody Allen: Vi racconto perché ho scritto un romanzo - Intervistato dal settimanale 7, il regista e attore statunitense ha parlato del suo romanzo, intitolato Che succede a Baum? Segnala voto10.it

Che succede a Baum? In libreria il primo romanzo di Woody Allen - Per i suoi novant’anni, Woody Allen si (e ci) regala il suo primo romanzo, uscito a fine settembre in contemporanea mondiale. Da nonsolocinema.com

Cerca Video su questo argomento: Succede Baum Meglio Succede