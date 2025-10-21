che spettacolo il tennis secondo daney

L’autore è Serge Daney, uno dei più grandi critici e teorici del cinema. La sua voce e la sua “penna“ mancano da 23 anni, ma torna in libreria con “ Lo spettacolo del tennis 1980-1990 “ grazie a Cineteca Milano (che ne ha acquistato i diritti) e a Silvia Pareti, che lo ha tradotto per il pubblico italiano, appassionato di cinema, di tennis o di entrambi. “Lo spettacolo del tennis 1980-1990. Match epici raccontati da un critico di cinema“, pubblicato da La Vita Felice - Book Time, sarà presentato oggi alle 18 al Cinema Arlecchino. "Serge Daney ha lasciato un segno forte nel cinema – racconta Pareti –: avevo tradotto in passato due suoi volumi e sapevo di questo libro sul tennis, sport al quale rimanda, in modo più o meno diretto, anche nei saggi che riguardano il mondo cinematografico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

