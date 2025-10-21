Che sfida al ’Premio de Lu cazolà’ La vittoria va al quartiere Corva

Domenica ricca di eventi a Porto Sant’Elpidio, la mattina con la nona edizione della Cicloskatenata, a cura dell’Asd Skatenaty, ed il pomeriggio con il 28esimo "Premio de Lu cazolà", tipica manifestazione organizzata da San Crispino Eventi che anticipa la festa del patrono. Al termine della fitta gara per realizzare la migliore scarpa è stato il quartiere Corva ad avere la meglio salendo sul gradino più alto del podio: per loro è il terzo successo assoluto, il secondo di fila dopo quello dello scorso anno, a conferma di un trend positivo nella competizione. A distinguersi tra tutti i partecipanti è stato Francesco Fanini del quartiere Faleriense, premiato come miglior artigiano "La tradizione viene portata avanti anche dai più giovani e questo ci rende orgogliosi – ha commentato il sindaco Massimiliano Ciarpella – le calzature sono la nostra identità, premiare un giovane è segno di continuità e rinnovamento della nostra vocazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

