Chat e foto sul cibo a scuola Ditto chiede chiarezza al Comune di Napoli

Tra chat di genitori e risposte che tardano, a Napoli tiene banco il tema della refezione scolastica. L’imprenditore Enrico Ditto, candidato alle prossime regionali, invoca prudenza e chiarezza: no allarmi gratuiti, sì a comunicazioni istituzionali puntuali. Una richiesta che parla ai timori delle famiglie e chiama in causa il Comune di Napoli. Responsabilità del Comune . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Chat e foto sul cibo a scuola, Ditto chiede chiarezza al Comune di Napoli

