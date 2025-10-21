Proveniente da una famiglia originaria della Scozia, Charles Goodyear nacque a New Haven, Connecticut, Usa, il 29 dicembre 1800. Non conosciamo i suoi studi e le sue vicende giovanili ma sappiamo per certo che fin da ragazzo fu molto interessato al trattamento tecnologico della gomma elastica soprattutto per il difetto primario di essere particolarmente rigida d’inverno e troppo adesiva d’estate. Provò anche l’introduzione nella gomma di magnesio e calce, poi di polvere di bronzo e la miscela risultante con acido nitrico con risultati peraltro deludenti. Nel 1835 fondò con l’amico Nicholas Hayward una fabbrica di impermeabili che fallì ben presto, così come un altro trattamento al fiore di zolfo per dotare le Poste americane di contenitori resistenti che però, recuperato quest’ultimo dalle ceneri del fallimento, rappresentò per Hayward una autentica manna dal cielo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Charles Goodyear, che sciagurato: non tutte le gomme riescono con il buco