Champions | Union SG -Inter 0-4

Roma, 21 ott. (LaPresse) – Un’ottima Inter supera per 4-0 in trasferta l’Union Saint-Gilloise nella terza giornata della prima fase della Champions league. I nerazzurri passano al 41? con Dumfries che controlla su cross di Bisseck e batte il portiere avversario. Al 46? il raddoppio di Lautaro Martinez, servito da Pio Esposito. Il 3-0 arriva al 53? con un calcio di rigore realizzato da Calhanoglu dopo un fallo di mano Kamiel Van De Perre sanzionato dopo l’intervento del Var. Chiude i conti al 76? Pio Esposito. L’Inter sale a nove punti nella classifica del girone, restando in testa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions: Union SG -Inter 0-4

