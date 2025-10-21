Champions serata horror per il Calcio Napoli | il PSV vince 6-2

Nonostante il vantaggio di Mc Tominay, il Calcio Napoli crolla in una delle peggiori serate della sua storia. Sfida importantissima per il Calcio Napoli dopo la imprevedibile sconfitta contro il Torino. Conte ritrova Politano, Mc Tominay, Buongiorno e conferma Lucca in attacca vista l’indisponibilità di Hojlund. Parte bene il Calcio Napoli con un buon possesso . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Champions, serata horror per il Calcio Napoli: il PSV vince 6-2

