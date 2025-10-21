Champions | Napoli travolto 6-2 dal Psv
Roma, 21 ott. (LaPresse) – Debacle Napoli in Olanda, dove gli uomini di Antonio Conte vengono travolti per 6-2 dal Psv Eindhoven nella terza giornata della prima fase della Champions League. Al 31? azzurri in vantaggio con McTominay, ma dopo appena quattro minuti i padroni di casa trovano il pari grazie a un autogol di Buongiorno. Al 38? il raddoppio degli olandesi con Saibari. Al 54? Man sigla la terza rete per il Psv e poi firma la doppietta all’80. Nel mezzo, al 76?, l’espulsione di Lucca. All’86’ McTominay accorcia provvisoriamente le distanze. Ma dopo appena un minuto arriva il 5-2 di Pepi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
