Bruxelles, 21 ottobre 2025 - Sette vittorie consecutive, terza di fila in Champions League. L'Inter non si ferma più. La squadra di Chivu vince e convince anche in Belgio contro l' Union Saint Gilloise, annichilita per 0-4. Nerazzurri a punteggio pieno nella fase a campionato dopo tre giornate e una risalita poderosa dopo le sconfitte iniziali contro Udinese e Juventus. Da lì, l'Inter non si è più fermata e si è confermata anche il Belgio, dove Dumfries e Lautaro hanno spianato la strada nel primo tempo, due gol in pochi minuti sul finale, poi Calhanoglu su rigore ed Esposito ad arrotondare il punteggio anche per migliorare la differenza reti che nella nuova formula resta un parametro da valutare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions, l'Inter vola anche in Belgio: poker al Saint Gilloise