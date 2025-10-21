Champions League Union SG Inter | la presentazione dell’avversaria dei nerazzurri

Inter News 24 Champions League, tutto pronto per Union SG Inter: rinascita in patria al sogno europeo: la favola dell’Union che sfida Chivu. Questa sera l’Inter di Cristian Chivu affronta in Champions League la Royale Union Saint-Gilloise, una delle storie più affascinanti e sorprendenti del calcio europeo recente. Il club belga, fondato il 1° novembre 1897 a Saint-Gilles, quartiere nella prima cintura di Bruxelles, rappresenta un autentico simbolo di tradizione e rinascita. L’Union è stata una delle squadre dominanti del calcio belga nei primi decenni del Novecento, conquistando 11 titoli nazionali fino al 1935, anno del suo ultimo scudetto prima di un lunghissimo periodo di oscurità. 🔗 Leggi su Internews24.com

