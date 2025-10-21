Champions League notte da incubo per il Napoli | il PSV travolge gli azzurri 6-2 Conte | Serve un bagno di umiltà

EINDHOVEN (PAESI BASSI), 21 OTTOBRE 2025 – Una goleada che difficilmente gli azzurri dimenticheranno ma a cui bisognerà dare una risposta nel più breve tempo possibile. Finisce 6 a 2 la partita tra PSV e Napoli che perde in malo modo contro gli uomini di Bosz. Il primo tempo inizia bene per i partenopei, ma dopo un po’ la partita cambia radicalmente. Il Napoli è graziato già al 18° minuto quando Man crossa da destra, cerca e trova Saibari che tocca la palla e la mette in rete battendo Milinkovic-Savic. Ma il guardalinee non ha dubbi, è fuorigioco. E’ subito chiaro che gli uomini di Conte devono stare attenti alle ripartenze degli olandesi che riescono a creare occasioni interessanti capaci di mettere in difficoltà gli azzurri. 🔗 Leggi su Primacampania.it

