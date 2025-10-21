Champions League Il Napoli crolla 6-2 contro il Psv Eindhoven | disfatta totale
Il Napoli subisce una sconfitta clamorosa ad Eindhoven, cadendo per 6-2 contro il Psv nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Antonio Conte sembrava partire bene dopo la mezz’ora grazie al gol di Scott McTominay, servito da Spinazzola, ma la reazione degli olandesi è stata devastante. In pochi minuti, un autogol sfortunato di Buongiorno e il contropiede finalizzato da Saibari ribaltano il risultato portando il Psv sul 2-1. Nella ripresa il Napoli prova a reagire, ma al 9? il terzo gol di Man, favorito da un clamoroso buco difensivo, segna l’inizio del crollo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Le parole del tecnico campione d'Italia a margine della batosta in Champions League Vai su Facebook
11 - Lautaro Martínez è il giocatore che ha segnato più gol in Champions League nel 2025: 11 reti per l’argentino. Habitat. #USGInter - X Vai su X
Champions League, Il Napoli crolla 6-2 contro il Psv Eindhoven: disfatta totale - 2 contro il Psv nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Scrive thesocialpost.it
Napoli strapazzato dal PSV in Champions: finisce 6-2, notte da incubo per Conte - 2 a Eindhoven contro il PSV, difesa disastrosa e perdita di certezze ... Si legge su fanpage.it
Conte crolla in Champions, Napoli sconfitto 6-2 - 2 I partenopei escono con le ossa rotte dalla trasferta del Philips Stadion ... Riporta laregione.ch