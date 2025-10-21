Champions League – Goleada Inter in Belgio figuraccia Napoli contro il Psv Psg show

Bella vittoria dell’Inter che vince nettamente nella trasferta belga contro l’Union St.Gilloise. Male invece il Napoli in Olanda. Con un perentorio 4 a 0 l’Inter ottiene la terza vittoria su tre contro il club belga dell’Union St.Gilloise e dà un altro importante segnale in chiave Champions League. Gara senza storia con il club belga che parte a razzo e sfiora a più riprese il vantaggio ma è l’Inter a trovare il gol con Dumfries, a segno sfruttando un calcio d’angolo. Goleada nella ripresa grazie a Lautaro Martinez, Calhanoglu su rigore ed infine Pio Esposito, alla sua prima rete in maglia nerazzurra in Champions League. 🔗 Leggi su Sportface.it

