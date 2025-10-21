Champions League – Goleada Inter in Belgio figuraccia Napoli contro il Psv Psg show
Bella vittoria dell’Inter che vince nettamente nella trasferta belga contro l’Union St.Gilloise. Male invece il Napoli in Olanda. Con un perentorio 4 a 0 l’Inter ottiene la terza vittoria su tre contro il club belga dell’Union St.Gilloise e dà un altro importante segnale in chiave Champions League. Gara senza storia con il club belga che parte a razzo e sfiora a più riprese il vantaggio ma è l’Inter a trovare il gol con Dumfries, a segno sfruttando un calcio d’angolo. Goleada nella ripresa grazie a Lautaro Martinez, Calhanoglu su rigore ed infine Pio Esposito, alla sua prima rete in maglia nerazzurra in Champions League. 🔗 Leggi su Sportface.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Champions League: dopo i primi 45' PSV Eindhoven-Napoli 2-1 e Union SG-Inter 0-2 Azzurri in cerca di conferme Gli uomini di Chivu a punteggio pieno. Mercoledì in campo Atalanta-Slavia Praga e Real Madrid-Juve Cronaca testuale e aggiornamenti in dirett Vai su Facebook
In campo in Champions League con la terza maglia - X Vai su X
RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Goleada del FCSB sulla Virtus! Diretta gol live score (9 luglio 2024) - Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite in programma per l’andata del primo turno preliminare (oggi martedì 9 luglio 2024). ilsussidiario.net scrive
Goleada Roma, la Juve sbanca Parigi: due italiane alla prossima Champions League femminile - La prossima edizione della Champions League femminile avrà due italiane alla fase a gironi, la Roma e la Juventus. Come scrive corrieredellosport.it