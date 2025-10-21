Champions League Condò preoccupato dalle italiane | Le quattro italiane ci arrivano sullo slancio | in campionato hanno fatto un solo gol

Champions League, Condò preoccupato dalle italiane in vista delle serate europee: Le parole del giornalista tra le colonne del Corriere della Sera Paolo Condò, sulle colonne del Corriere della Sera, ha commentato l’ultimo turno di Serie A e le enormi difficoltà che molte squadre italiane stanno avendo nel trovare la via del gol. L’analisi di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Champions League, Condò preoccupato dalle italiane: «Le quattro italiane ci arrivano sullo slancio: in campionato hanno fatto un solo gol»

