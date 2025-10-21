Champions League circa 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven
Le autorità olandesi fermano 180 supporter partenopei nel centro cittadino alla vigilia del match di Champions contro il Psv. Arresti preventivi per evitare disordini.. EINDHOVEN (Paesi Bassi) – Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati nella notte nel centro di Eindhoven, in vista della partita di Champions League di questa sera tra la squadra partenopea e il Psv Eindhoven. La notizia è stata riportata dalla stampa olandese, citando fonti della polizia locale e l’agenzia di stampa Anp. Secondo quanto riferito, anche quattro tifosi del Psv sono stati fermati in diverse zone della città per motivi analoghi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
