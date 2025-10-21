Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati ad Eindhoven nella serata di lunedì 20 ottobre, vigilia della partita di Champions League tra gli azzurri e il Psv. Fermati anche quattro sostenitori dei padroni di casa. Lo riporta l’agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (Anp), spiegando che il folto gruppo di campani è stato condotto presso la stazione di polizia di Mathildelaan su tre autobus. Non ci sarà processo, ma saranno espulsi dal Paese. Gli agenti hanno chiarito di aver agito in maniera preventiva per evitare si verificassero dei veri disordini o risse, che allo stato attuale non hanno coinvolto le due tifoserie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Champions League, arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven