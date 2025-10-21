Champions League arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven
Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati ad Eindhoven nella serata di lunedì 20 ottobre, vigilia della partita di Champions League tra gli azzurri e il Psv. Fermati anche quattro sostenitori dei padroni di casa. Lo riporta l’agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (Anp), spiegando che il folto gruppo di campani è stato condotto presso la stazione di polizia di Mathildelaan su tre autobus. Non ci sarà processo, ma saranno espulsi dal Paese. Gli agenti hanno chiarito di aver agito in maniera preventiva per evitare si verificassero dei veri disordini o risse, che allo stato attuale non hanno coinvolto le due tifoserie. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Scopri altri approfondimenti
Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e gli azzurri di Antonio Conte. Il gruppo di tifosi italiani è stato condotto alla stazione di polizia di Mathildelaan - facebook.com Vai su Facebook
Vigilia di Champions League ad Appiano Gentile - X Vai su X
Champions, arrestati 180 tifosi del Napoli a Eindhoven - A meno di 24 ore dalla partita di Champions League tra il PSV e il Napoli in programma questa sera in Olanda, la polizia, nella notte, ha arrestato circa 180 tifosi della squadra partenopea che ... Riporta msn.com
Champions League, tensione a Eindhoven: arrestati 180 tifosi del Napoli - Alla vigilia di una delle partite più attese della fase a gironi di Champions League, Eindhoven è stata scenario di un’operazione di polizia che ha visto arrestati numerosi tifosi del Napoli. Si legge su notizie.it
Champions, arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven prima della gara col Psv - La polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un ... Da tg24.sky.it