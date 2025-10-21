Champions League 180 tifosi del Napoli arrestati | alto rischio ad Eindhoven

É di nuovo tempo di Champions League e di trasferte europee che, come sappiamo, spesso vengono accompagnate da notizie tutt’altro che positive. Ci si ritrova costantemente a parlare di scontri, di tifosi esclusi, di aree cittadine danneggiate e, purtroppo, di feriti più o meno gravi. Ciò accade in Italia e all’estero, a causa di tifosi stranieri o di nostri concittadini. Considerando tutto ciò, non stupisce più di tanto la notizia dell’ arresto di numerosi tifosi del Napoli a Eindhoven. A sorprendere, probabilmente, è il gran numero e il fatto che si sia attuata una strategia preventiva. Scendiamo però nel dettaglio per capire meglio cos’è accaduto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Champions League, 180 tifosi del Napoli arrestati: alto rischio ad Eindhoven

