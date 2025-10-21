champions league 180 tifosi del napoli arrestati a eindhoven

Tempo di lettura: 2 minuti Citando fonti di polizia locale, la stampa olandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati ieri sera nel centro di Eindhoven. Le autorità della città del sud dei Paesi Bassi spiegano che le persone arrestate avrebbero “causato disordini con il loro comportamento”, riporta l’agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (Anp). Altri quattro tifosi del Napoli – viene aggiunto dalla Anp – sono stati fermati per lo stesso motivo in diverse zone della stessa Eindhoven, dove stasera la squadra di calcio partenopea sfiderà il Psv nella terza giornata della fase campionato della Champions League. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

