Champions League 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven per evitare disordini
Roma, 21 ottobre 2025 – Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati nella notte nel centro di Eindhove n. Il folto gruppo di supporter partenopei si trovava nella città olandese in vista della partita di Champions League di stasera. Da quanto dichiarato da un portavoce della polizia locale, il fermo non è legato a disordini o risse avvenuti, ma sarebbe stato effettuato proprio per impedire che questi potessero accadere. A riportare le motivazioni è l'agenzia di stampa locale Anp, aggiungendo che non risultano che ci siano stati nemmeno scontri con i tifosi del Psv. La polizia nederlandese ha descritto i tifosi del Napoli come un "gruppo numeroso" con una "certa atmosfera": gli agenti hanno chiesto ai tifosi di lasciare il centro città, ma le loro richieste sarebbero state ignorate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PSV-NAPOLI Conte recupera un big per la trasferta di Champions League. Bosz lancia tutti gli ex Serie A tra le file del PSV. Ecco le formazioni: https://bit.ly/470ikSr - facebook.com Vai su Facebook
Vigilia di Champions League ad Appiano Gentile - X Vai su X
180 tifosi del Napoli arresati a Eindhoven: caos prima della sfida Champions con il Psv - Secondo fonti olandesi la polizia avrebbe fermato 180 tifosi del Napoli a Eindhoven prima della sfida di champions col Psv ... ilnapolista.it scrive
Champions, arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven prima della gara col Psv - La polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un ... Si legge su tg24.sky.it
Champions League, 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven “per evitare disordini” - 21 ottobre 2025 – Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati nella notte nel centro di Eindhoven. quotidiano.net scrive