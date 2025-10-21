champions league 180 tifosi del napoli arrestati a eindhoven per evitare disordini

Roma, 21 ottobre 2025 – Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati nella notte nel centro di Eindhove n. Il folto gruppo di supporter partenopei si trovava nella città olandese in vista della partita di Champions League di stasera. Da quanto dichiarato da un portavoce della polizia locale, il fermo non è legato a disordini o risse avvenuti, ma sarebbe stato effettuato proprio per impedire che questi potessero accadere. A riportare le motivazioni è l'agenzia di stampa locale Anp, aggiungendo che non risultano che ci siano stati nemmeno scontri con i tifosi del Psv. La polizia nederlandese ha descritto i tifosi del Napoli come un "gruppo numeroso" con una "certa atmosfera": gli agenti hanno chiesto ai tifosi di lasciare il centro città, ma le loro richieste sarebbero state ignorate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

