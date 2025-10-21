Champions League 180 tifosi del Calcio Napoli espulsi da Eindhoven

Bloccati nella notte 180 tifosi del Calcio Napoli per aver superato la zona di sicurezza istituita dal sindaco: biglietti annullati e atti inviati alla Questura di Napoli per valutare possibili daspo. Sono stati tutti espulsi da Eindhoven i circa 180 tifosi del Napoli fermati la scorsa notte dalla polizia olandese. I supporter azzurri avevano violato . 🔗 Leggi su 2anews.it

