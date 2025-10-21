Champions Inter oggi in campo contro l’Union SG | orario e dove vederla in tv

Inter oggi in campo per la Champions League, terza giornata della stagione 20252026. I nerazzurri di Cristian Chivu volano in Belgio contro la rivelazione delle ultime due stagioni europee, l’ Union SG (Saint Gilloise) campione nazionale. Sempre oggi in campo anche un’altra italiana: il Napoli di Conte, in trasferta in Olanda contro il Psv Eindoven, dove circa 180 tifosi partenopei sono stati fermati alla vigilia della partita. L’Inter, reduce da sei vittorie di fila tra campionato e Champions, va a caccia di un settimo sigillo che vorrebbe anche dire mettere quasi al sicuro la qualificazione alla seconda fase del torneo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

