Champions esplulsi i 180 tifosi del Napoli a Eindhoven

AGI - Le autorità olandesi hanno espulso da Eindhoven tutti i circa 180 tifosi del Napoli che erano stati fermati nella notte nel centro della città per aver violato la zona di sicurezza istituita dal sindaco. Lo hanno riferito gli stessi supporter azzurri. Per i tifosi è scattato il rimpatrio e l'annullamento dei biglietti per la partita di Champions League di stasera contro il Psv per quanti ne arano in possesso. Da quanto è trapelato, il verbale dell'accaduto sarà trasmesso dalla Polizia olandese alla Questura di Napoli per l'eventuale emissione di Daspo. I tifosi fermati si trovavano nella zona di Fuutlaan: gli agenti li avrebbero ripresi "per il loro comportamento" e gli avrebbero intimato di lasciare il centro città e al loro rifiuto fermati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Champions, esplulsi i 180 tifosi del Napoli a Eindhoven

