Champions crollo totale del Napoli | perde 6-2 in Olanda
Eindhoven (Olanda), 21 ottobre 2025 - Dopo quasi 2 mesi di digiuno in azzurro McTominay, il grande dubbio della vigilia di Conte, si sblocca e porta in vantaggio il Napoli al Philips Stadion. Sembra l'inizio di una serata magica per lo scozzese e per tutti gli azzurri, ma dopo appena 4' Buongiorno di testa gira nella propria porta un cross di Perisic: un infortunio difensivo grave, ma non il peggiore della serataccia dei partenopei, che crollano sotto i colpi degli olandesi, a segno ancora con Saibari e con Man, autore di una doppietta. Sul Napoli piove sul bagnato quando Lucca, ancora una volta deludente, viene espulso per una protesta sconsiderata verso l'arbitro Siebert ma, nonostante l'inferiorità numerica, ancora McTominay (l'unica buona notizia della serata per Conte ) regala una nuova tenue speranza svettando dagli sviluppi di un corner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
