Champions | colpo Inter crollo Napoli

22.56 Tonfo Napoli a Eindhoven col Psv (6-2), poker Inter in casa dell'Union Sg. A Eindhoven partenopei avanti con McMcTominay. Psv fa 1-1 con l'autogol di Buongiorno (35'). La ribalta Saibari al 38'.Man firma il 3-1 (54').Napoli in 10 espulso Lucca (76'). Man (4-1, 80') e McTominay firmano doppiette (4-2, 86'), poi solo Psv: Pepi segna il 5-2 (87'), Driouech il clamoroso 6-2 (89').In Belgio, dopo un inizio complicato l'Inter si scatena a fine 1° tempo con Dumfries (41') e Lautaro (46').Rigore Calhanoglu (53',0-3) e poker di Pio Esposito (76').