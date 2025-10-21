Champions Arsenal Arteta ci crede | Simeone è a livelli massimi ciò che ha fatto è straordinario Ho la convinzione di poter arrivare qui
Champions Arsenal, Arteta crede nella vittoria della competizione? Il tecnico in conferenza stampa commenta il match contro l’Atletico e le ambizioni Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, terza giornata della League Phase, rivelando il suo pensiero sulla partita e su alcune delle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
- Women's Champions League: perde la Juventus, vittorie per Man Utd, Real Madrid e Arsenal - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
Le previsioni Opta sulla Champions: comanda l'Arsenal, all'Inter il 3,4% di possibilità di vittoria - X Vai su X
SIMEONE Champions League: Arsenal vs Atlético Madrid, la Sfida tra lo Spettacolo di Arteta e il Muro di Simeone - I precedenti tra queste due formazioni (su tutti la semifinale di Europa League 2018) sono un monito per l’Arsenal: i match contro l’Atlético tendono a essere bloccati e a basso punteggio. Da statoquotidiano.it
Psg-Arsenal, Arteta crede alla rimonta: "Scriviamo la storia. Calafiori recuperato" - Mentre Inter e Barcellona si danno battaglia a San Siro per conquistare il primo dei due posti riservati alle finaliste della Champions League 2024/25, Paris Saint- Come scrive tuttomercatoweb.com
Arsenal, Arteta: “Non abbiamo mai vinto la Champions ma abbiamo l’opportunità di riuscirci” - Le parole dell’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid Poco più di 24 ore al ritorno del quarto di finale tra ... Come scrive gianlucadimarzio.com