Champions arrestati a Eindhoven 180 tifosi del Napoli | è caos La polizia | Siamo dovuti intervenire

Thesocialpost.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Citando  fonti della polizia locale, la stampa olandese ha riferito che  circa 180 tifosi del Napoli  sono stati arrestati nella serata di ieri nel  centro di Eindhoven, alla vigilia della sfida di Champions League tra la squadra partenopea e il PSV. A riportarlo è l’agenzia  Algemeen Nederlands Persbureau (Anp), secondo cui gli interventi delle forze dell’ordine sono stati condotti per motivi di sicurezza pubblica e di ordine preventivo. Arresti preventivi per evitare scontri. Secondo quanto precisato dalla  Anp, altri quattro tifosi del Napoli sono stati fermati in diverse zone della città per le stesse ragioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

champions arrestati a eindhoven 180 tifosi del napoli 232 caos la polizia siamo dovuti intervenire

© Thesocialpost.it - Champions, arrestati a Eindhoven 180 tifosi del Napoli: è caos. La polizia: “Siamo dovuti intervenire”

Altri contenuti sullo stesso argomento

champions arrestati eindhoven 180Arrestati a Eindhoven 180 tifosi del Napoli per aver “provocato disordini” - Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e ... Da lapresse.it

champions arrestati eindhoven 180Champions, arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven prima della gara col Psv - La polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un ... Segnala tg24.sky.it

champions arrestati eindhoven 180Champions: arresti 180 tifosi del Napoli a Eindhoven. La polizia: “Fermi a titolo preventivo” - I supporter azzurri avrebbero violato le norme in materia di assembramenti in vista della sfida di stasera tra Psv e Napoli ... Scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Champions Arrestati Eindhoven 180