Citando fonti della polizia locale, la stampa olandese ha riferito che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati nella serata di ieri nel centro di Eindhoven, alla vigilia della sfida di Champions League tra la squadra partenopea e il PSV. A riportarlo è l’agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (Anp), secondo cui gli interventi delle forze dell’ordine sono stati condotti per motivi di sicurezza pubblica e di ordine preventivo. Arresti preventivi per evitare scontri. Secondo quanto precisato dalla Anp, altri quattro tifosi del Napoli sono stati fermati in diverse zone della città per le stesse ragioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Champions, arrestati a Eindhoven 180 tifosi del Napoli: è caos. La polizia: “Siamo dovuti intervenire”