champions arrestati 180 tifosi del napoli a eindhoven

AGI - A meno di 24 ore dalla partita di  Champions League  tra il  PSV  e il  Napoli  in programma questa sera in Olanda, la  polizia, nella notte, ha  arrestato  circa 180  tifosi  della squadra partenopea che si trovavano nel centro di  Eindhoven. Secondo le forze dell'ordine olandesi, sarebbero stati fermati per evitare  disordini. I  tifosi  azzurri sono stati portati nella  stazione di polizia  di Mathildelaan, dove saranno  interrogati, hanno riferito le forze dell'ordine su X. Anche quattro  tifosi  del  PSV Eindhoven  sono stati arrestati in altre zone della città . 🔗 Leggi su Agi.it

