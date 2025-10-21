Champions arrestati 180 tifosi del Napoli a Eindhoven
AGI - A meno di 24 ore dalla partita di Champions League tra il PSV e il Napoli in programma questa sera in Olanda, la polizia, nella notte, ha arrestato circa 180 tifosi della squadra partenopea che si trovavano nel centro di Eindhoven. Secondo le forze dell'ordine olandesi, sarebbero stati fermati per evitare disordini. I tifosi azzurri sono stati portati nella stazione di polizia di Mathildelaan, dove saranno interrogati, hanno riferito le forze dell'ordine su X. Anche quattro tifosi del PSV Eindhoven sono stati arrestati in altre zone della città . 🔗 Leggi su Agi.it
