Cgil contro la manovra | Altro che superamento della Legge Fornero
Aumento dei salari e delle pensioni: è questo che la Cgil chiede al governo, e che ribadirà alla manifestazione nazionale indetta per sabato 25 ottobre a Roma, in piazza San Giovanni. Proprio in tema di pensioni è molto netto il giudizio dell’organizzazione sindacale: «Altro che superamento della Legge Fornero », si legge su Collettiva.it, testata informativa multimediale del sindacato di Corso d’Italia, «l’esecutivo che ne aveva promesso l’abolizione la sta, di fatto, rafforzando. È la quarta manovra consecutiva che interviene sulle pensioni senza una visione riformatrice. Nessun blocco dell’aumento dei requisiti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Siamo a Limena stasera per parlare di Manovra, di Legge di Bilancio, di Pace e di Palestina, in preparazione della Manifestazione del 25 ottobre a Roma,con Christian Ferrari, Segretario Nazionale CGIL, Prof. Marco Mascia, Presidente del Centro di Ateneo p Vai su Facebook
UNA MANOVRA FINANZIARIA SENZA CRESCITA Lo dicono le maggiori istituzioni economiche del Paese, il Paese rischia la stagnazione https://collettiva.it/copertine/economia/una-manovra-finanziaria-senza-crescita-vtaxud1z… @cgilnazionale @ERC - X Vai su X
Assemblee Cgil a Bari, Landini 'boccia' la manovra finanziaria del governo: "Non garantisce diritto alla salute" - Il segretario generale della Cgil, impegnato oggi nel capoluogo pugliese per due incontri con i lavoratori del settore sanità e dello stabilimento Bosch, ha criticato la strategia economica dell'Esecu ... Secondo baritoday.it
“Democrazia al lavoro”: Cgil in piazza a Roma contro la manovra del governo, delegazioni anche da Genova - Igor Magni, segretario Cgil Genova: "Mentre si rincorre la spesa per il riarmo mancano risorse per scuola, sanità e servizi pubblici" ... telenord.it scrive
La Manovra dimentica la scuola, manda in pensione dopo, neanche stabilizza i precari. Landini (Cgil): presa in giro, 25 ottobre in piazza a Roma - Il leader della Cgil commenta le decisioni prese dal Governo con la Legge di Bilancio 2026: “la scuola – ha detto alla “Tecnica della Scuola” – è un perno fondamentale, perchè oggi le diseguaglianze l ... tecnicadellascuola.it scrive