CGIL boccia la Manovra | Si va in pensione sempre più tardi e sempre più poveri dal governo solo bugie

La Manovra 2026 porta poche novità per le pensioni, in gran parte negative, stando alla bozza: età pensionabile in aumento dal 2027; nessuna messa in discussione della riforma Fornero; spariscono Quota 103 e Opzione donna; per le pensioni minime nessun aumento, saliranno di meno di 4 euro al mese. Ezio Cigna, responsabile Politiche previdenziali della Cgil, ha parlato a Fanpage.it delle misure più importanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it