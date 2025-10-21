CGIL boccia la Manovra | Si va in pensione sempre più tardi e sempre più poveri dal governo solo bugie
La Manovra 2026 porta poche novità per le pensioni, in gran parte negative, stando alla bozza: età pensionabile in aumento dal 2027; nessuna messa in discussione della riforma Fornero; spariscono Quota 103 e Opzione donna; per le pensioni minime nessun aumento, saliranno di meno di 4 euro al mese. Ezio Cigna, responsabile Politiche previdenziali della Cgil, ha parlato a Fanpage.it delle misure più importanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Garante boccia per «mancato preavviso» la mobilitazione dei sindacati prevista oggi. La Cgil impugna la delibera della Commissione e conferma i cortei (con Usb). Matteo Salvini: chi partecipa paga personalmente. di @laudellapasqua - X Vai su X
Ieri eravamo a Bergamo insieme a Deborah, Daniela, l'educatore Riccardo e il volontario Sandro per la gara di bocce 1+1=3, organizzata da SPI CGIL Lombardia. Con centri provenienti da un po' tutta la Regione, l'evento si è concluso con le premiazioni e un Vai su Facebook
Manovra, Cgil: altro che superamento Legge Fornero, si va in pensione sempre più tardi - Mancano pochi giorni alla manifestazione nazionale della Cgil, indetta per sabato 25 ottobre a Roma, in piazza San Giovanni. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
La Manovra dimentica la scuola, manda in pensione dopo, neanche stabilizza i precari. Landini (Cgil): presa in giro, 25 ottobre in piazza a Roma - Il leader della Cgil commenta le decisioni prese dal Governo con la Legge di Bilancio 2026: “la scuola – ha detto alla “Tecnica della Scuola” – è un perno fondamentale, perchè oggi le diseguaglianze l ... Da tecnicadellascuola.it
Giorgetti apre sullo sconto Irpef. Ma la Cgil boccia la manovra: “Porta il Paese a sbattere” - Il ministro ai sindacati: “Si può andare oltre i 50mila euro”. Da repubblica.it