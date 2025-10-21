JD Vance è arrivato in Israele. Il vicepresidente degli Stati Uniti è nel Paese per assicurarsi che il cessate il fuoco a Gaza regga. Fonti anonime al New York Times hanno rivelato le preoccupazioni crescenti all'interno dell'amministrazione Trump sul fatto che il premier Benjamin Netanyahu possa far saltare l'accordo sotto le pressioni dei suoi ministri di estrema destra. Da Hamas quanto da Tel Aviv sono continue le accuse di violazione della tregua e domenica l'uccisione di due soldati israeliani a Rafah da parte di uomini armati ha fatto riprendere, seppur per qualche ora, i bombardamenti nella Striscia, facendo temere una ripresa delle ostilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cessate il fuoco appeso a un filo: Vance tenta la mediazione, Trump alza i toni