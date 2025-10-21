Cessate il fuoco appeso a un filo | Vance tenta la mediazione Trump alza i toni
JD Vance è arrivato in Israele. Il vicepresidente degli Stati Uniti è nel Paese per assicurarsi che il cessate il fuoco a Gaza regga. Fonti anonime al New York Times hanno rivelato le preoccupazioni crescenti all'interno dell'amministrazione Trump sul fatto che il premier Benjamin Netanyahu possa far saltare l'accordo sotto le pressioni dei suoi ministri di estrema destra. Da Hamas quanto da Tel Aviv sono continue le accuse di violazione della tregua e domenica l'uccisione di due soldati israeliani a Rafah da parte di uomini armati ha fatto riprendere, seppur per qualche ora, i bombardamenti nella Striscia, facendo temere una ripresa delle ostilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
askanews. . Mantenere il cessate il fuoco a Gaza è fondamentale per la distribuzione di aiuti alimentari salvavita nel territorio. Lo ha affermato Abeer Etefa, portavoce per il Medio Oriente del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite in un briefing, ri - facebook.com Vai su Facebook
L'accordo di cessate il fuoco a Gaza è solo il primo passo. Chiediamo alla comunità internazionale di agire per garantire: Un cessate il fuoco permanente, e che chi ha commesso crimini di guerra sia indagato e processato. Accesso illimitato agli aiuti u - X Vai su X
Vance vola in Israele per Gaza, Trump minaccia Hamas: “Fine rapida e brutale” - Il vicepresidente degli Stati Uniti è nel Paese per assicurarsi che il cessate il fuoco a Gaza regga. Scrive iltempo.it
Israele ha rotto il cessate il fuoco a Gaza: tregua appesa a un filo - Mondo: Nuovi aerei a Gaza, dopo uno scontro a fuoco tra Idf e Hamas smentito però dai militanti: Cercano solo un pretesto ... Segnala lapressa.it
Gaza, 97 palestinesi uccisi dall’inizio del cessate il fuoco - L'ufficio stampa del governo della Striscia ha affermato che sono almeno 97 i palestinesi uccisi da quando è ... Lo riporta msn.com