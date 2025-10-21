Cesenatico si scaldano i motori in vista della 55edizione della Nove Colli in partenza le iscrizioni

Domenica 24 maggio 2026 andrà in scena la 55edizione della Nove Colli e stanno per cominciare le tappe di avvicinamento all’evento. Mercoledì 5 novembre alle ore 12 apriranno ufficialmente le iscrizioni, ma già dalle 12 di mercoledì 29 ottobre sarà già possibile connettersi alla piattaforma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it