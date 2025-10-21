Cesena Premio Pulici a Jonathan Klinsmann | Grazie ai miei compagni a mister e staff
Arrivato per una corsia preferenziale, quella dell’amicizia tra il padre, il grande Jurgen, e l’azionista del Cesena Mike Melby, a sorpresa il primo febbraio 2024 con il Cesena in C che non aveva bisogno di un portiere. Infatti fu il terzo (una sola presenza) nella stagione dei record in terza serie ma da allora Jonathan Klinsmann, 28 anni (contratto in scadenza a giugno 2026 ma si sta discutendo per il rinnovo al 2028), fisico statuario, bravo ragazzo, determinazione, carisma, si è imposto unicamente per meriti come titolare della porta bianconera in B, debuttando il 29 ottobre di un anno fa, nel pari di Salerno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Premio Scopigno-Pulici, Jurgen #Klinsmann (qui per il figlio Jonathan, tra i premiati): “Un onore per lui, per la nostra famiglia e il Cesena. Sogno #Inter? Ogni giocatore vuole migliorare, già in estate si è parlato di Palermo, di Serie A. Cesena è un posto stup - X Vai su X
