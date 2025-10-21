Cesena 2005 espugna il campo di Bertinoro

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025

Corroborante vittoria della Cesena Basket 2005 che alla terza giornata del torneo di Divisione Regionale 1 espugna il campo di Bertinoro 58-59 (8-15, 25-23, 44-43) regalando alla squadra di coach Marco Vandelli la seconda vittoria in tre partite. Cesena parte a razzo spinta dalle iniziative del 2007 Nocerino, mentre per Bertinoro non segna quasi nessuno. Sul 16-4 per i cesenati, il tecnico di casa Solfrizzi rimescola le carte riuscendo a ridurre progressivamente il gap avvio di secondo quarto: così i biancazzurri vengono prima raggiunti e poi superati dal libero di Panzavolta che certifica il punteggio di metà gara col minimo vantaggio casalingo 25-23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

