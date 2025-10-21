Cesena 2005 espugna il campo di Bertinoro
Corroborante vittoria della Cesena Basket 2005 che alla terza giornata del torneo di Divisione Regionale 1 espugna il campo di Bertinoro 58-59 (8-15, 25-23, 44-43) regalando alla squadra di coach Marco Vandelli la seconda vittoria in tre partite. Cesena parte a razzo spinta dalle iniziative del 2007 Nocerino, mentre per Bertinoro non segna quasi nessuno. Sul 16-4 per i cesenati, il tecnico di casa Solfrizzi rimescola le carte riuscendo a ridurre progressivamente il gap avvio di secondo quarto: così i biancazzurri vengono prima raggiunti e poi superati dal libero di Panzavolta che certifica il punteggio di metà gara col minimo vantaggio casalingo 25-23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
SerieB - 8^Giornata IL CESENA ESPUGNA LA SPEZIA #PalemoCalcioMercato - facebook.com Vai su Facebook
Serie B: il Cesena espugna il Picco, Spezia battuto 1-2. La classifica aggiornata - X Vai su X
Cesena 2005 espugna il campo di Bertinoro - Corroborante vittoria della Cesena Basket 2005 che alla terza giornata del torneo di Divisione Regionale 1 espugna il campo ... Secondo msn.com
Cesena 2005, 2 punti nella prima uscita. Debutto al top sul campo di Baricella: 48-60 - Parte nel migliore dei modi la nuova stagione in Divisione Regionale 1 della Cesena Basket 2005 che espugna 48- Scrive msn.com