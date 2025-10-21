Cervia taglio del nastro per la nuova palestra del Tonino Guerra | lavori per 5 milioni di euro
Accessibile, sostenibile e sicura. È la nuova palestra dell’Istituto di istruzione superiore ‘Tonino Guerra’ di Cervia. Allestita con spazi polifunzionali e costruita nel rispetto delle più moderne norme antisismiche e dei più alti standard di sostenibilità ambientale, la struttura sorge. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Inaugura il nuovo studentato di Ravenna. Giovedì 23 ottobre, ore 10:30, taglio del nastro di 'Via Marconi – A Student Place' con il sindaco Alessandro Barattoni, brindisi e visita agli spazi: camere singole e doppie, aree studio, zone relax, lavanderia h24, acces Vai su Facebook
Taglio del nastro per la nuova Coop all’ex Amcm - Ieri taglio del nastro ufficiale per la nuova Coop, proprio lì dove un tempo c’erano le officine della vecchia filovia: parliamo del supermercato Coop Sigonio, in piazza F. Da ilrestodelcarlino.it
Taglio del nastro per la nuova gestione della tabaccheria - In via Marino Moretti inaugurata la nuova gestione della storica tabaccheria situata fra Casa Moretti e il palazzo municipale, in precedenza gestita dalla famiglia di Dora Giunchi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Taglio del nastro per nuova sede di Deloitte su lungomare Bari - E' stata inaugurata, con il tradizionale taglio del nastro, la nuova sede di Deloitte a Bari. Lo riporta ansa.it