Certificazioni Fimi dischi di platino per Bresh Irama e The Weeknd

Le Certificazioni stilate da Fimi in collaborazione con Niq nella settimana numero 42 del 2025 hanno annunciato dischi di platino ed oro per i protagonisti attuali delle classifiche nostrane come Irama, Bresh e Marracash. Irama ha conquistato il doppio disco di platino per Crepe, secondo Ep del vincitore di Amici 2018 pubblicato nel 2020. Trascinato dalla title track, contiene altri tormentoni lanciati dall'artista, come Mediterranea in una doppia versione: oltre alla radio edit è presente anche un duetto con il rapper De La Ghetto. In Crepe troviamo anche Arrogante, firmato insieme a Federica Abbate.

