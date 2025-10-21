Certi comportamenti della popolazione possono dare al Paese un contributo più sostanzioso di tanti proclami vuoti

È in piena attuazione il collocamento sul mercato da parte del Tesoro di un titolo della serie Valore, giunta ormai alla settima emissione. La stessa è stata messa a punto, come le precedenti, per una clientela appartenente al settore retail, che ne può acquistare per un valore da 1000 a 50.000 euro per sottoscrittore. La durata del titolo è di 7 anni e il rendimento, se li si tengono in portafoglio fino alla scadenza, può arrivare a sfiorare il 4%. Ieri lunedì, ne sono stati impegnati per un valore totale di 5,4 miliardi di Euro, oltre la metà di quanto ha in previsione di collocarne il Tesoro, 10 miliardi, entro il prossimo venerdì, ultimo giorno utile per aderire all’offerta Oltre alla notizia positiva che le Casse dello Stato stanno per ricevere una consistente dotazione di denaro fresco per far fronte, almeno in parte, alle necessità finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche già cantierate e altre vicine a esserlo, è bene che l’attenzione si posi su altri aspetti particolarmente significativi del collocamento di quei titoli del Debito Pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it