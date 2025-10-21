Di cose da migliorare ce ne sono ancora tante, ma Gasperini è riuscito a costruire qualche fondamenta su cui appoggiarsi per cominciare a tirare su il resto del palazzo, da Svilar in porta a Soulé in attacco, fino a l’instancabile Koné a centrocampo ed un Gianluca Mancini vera certezza della difesa giallorossa. Quasi perfetto in tutte le partite quest’anno, anche nella non felice serata contro l’Inter è stato l’unico a salvarsi, ed ogni giorno che passa assomiglia sempre di più al vero leader di questa Roma, sia dal punto di vista tecnico che morale. Lui stesso infatti ha ammesso come abbia lavorato tanto sulla sua tempra, e come ora non sprechi inutilmente energie in proteste o atteggiamenti sopra le righe. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Certezza Mancini, tema rinnovo presto sul piatto: e dietro di lui cresce Ziolkowski