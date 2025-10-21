Cernobbio anziana cade dalle scale e muore Ma la dinamica è un giallo

Cernobbio (Como), 21 ottobre 2025 – La chiamata al 118 da parte della figlia è arrivata in piena notte, sabato verso mezzanotte e mezza. All’operatore a cui ha chiesto aiuto, ha detto di ave r trovato la madre a terra, che non reagiva, all’interno della loro abitazione di via Umberto I 36 a Rovenna, frazione di Cernobbio. Ma i soccorritori non potevano fare più nulla: Carla Della Torre, pensionata di 85 anni, era morta, come accertato pochi minuti dopo dal medico del pronto intervento. Tuttavia le cause e le circostanze del suo decesso sono apparse tutt’altro che chiare, e il personale sanitario ha quindi deciso di far intervenire i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cernobbio, anziana cade dalle scale e muore. Ma la dinamica è un giallo

