Cercasi insegnanti in pensione o studenti per l’aiuto compiti alla cittadella delle associazioni
Alla Cittadella delle associazioni di piazza della Pace a Terni servono volontari, insegnanti in pensione ma anche studenti, pronti a dare una mano per le attività di aiuto compiti che vengono svolte tre giorni a settimana.A lanciare l’appello sono le associazioni “L’arcobaleno e il mare” e “Don. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
