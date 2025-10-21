Cercasi insegnanti in pensione o studenti per l’aiuto compiti alla cittadella delle associazioni

21 ott 2025

Alla Cittadella delle associazioni di piazza della Pace a Terni servono volontari, insegnanti in pensione ma anche studenti, pronti a dare una mano per le attività di aiuto compiti che vengono svolte tre giorni a settimana.A lanciare l’appello sono le associazioni “L’arcobaleno e il mare” e “Don. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

