Cercansi portalettere in provincia Basta inviare il proprio curriculum
Anche in provincia di Ferrara Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza. Per candidarsi è sufficiente inserire, entro domani, il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. In fase di candidatura, sarà possibile indicare l’area territoriale di preferenza. I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70100 o diploma di laurea, anche triennale, è inoltre richiesta la patente di guida, in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cercansi portalettere in provincia. Basta inviare il proprio curriculum - Anche in provincia di Ferrara Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Poste Italiane cerca portalettere a Firenze e provincia, ultimi giorni per presentare la domanda - Anche in provincia di Firenze, Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno ... piananotizie.it scrive
POSTE ITALIANE CERCA NUOVI PORTALETTERE IN PROVINCIA DI LECCO - LECCO – Anche in provincia di Lecco Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, ... Segnala valsassinanews.com