Anche in provincia di Ferrara Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza. Per candidarsi è sufficiente inserire, entro domani, il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. In fase di candidatura, sarà possibile indicare l’area territoriale di preferenza. I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70100 o diploma di laurea, anche triennale, è inoltre richiesta la patente di guida, in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cercansi portalettere in provincia. Basta inviare il proprio curriculum