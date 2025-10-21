Centrosinistra differenze e diffidenze insanabili
Il centrosinistra comincia a scricchiolare soprattutto in quell’alleanza denominata “campo largo”. Bello l’editoriale di Alberto Maggi su “Affari Italiani”. Il giornalista fa una panoramica che parte dal terremoto Appendino all’interno del M5S ed arriva fino alle Regionali in Campania. Il centrosinistra trema dopo le dimissioni dell’Appendino. Secondo Maggi “le dimissioni di Chiara Appendino da vice-presidente dei pentastellati sono una “ bomba ” politica per il movimento fondato da Beppe Grillo. L’ex sindaca di Torino non ha mai digerito l’opposizione durissima dei Dem quando era prima cittadina del capoluogo piemontese e ha certamente il dente avvelenato ma il suo gesto dimostra che una fetta importante del M5S non gradisce l’alleanza con il Pd, Alleanza Verdi Sinistra e soprattutto Casa Riformista Italia Viva di Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
