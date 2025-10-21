Centro Bettini lo sta costruendo nella sinistra Il caso dei civici spiegato da Merlo

Formiche.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dunque, riepiloghiamo. Goffredo Bettini, storico e qualificato dirigente ex comunista e da molto tempo leader del Pd, sta lentamente costruendo e definendo la “gamba moderata” del campo largo. Un’operazione pianificata da tempo a tavolino che chiama a raccolta di volta in volta tutti coloro che, dal Pd, vogliono distaccarsi per ricreare un polo centrista sempre all’interno dell’alleanza di sinistra e progressista. Sì, si tratta di un’iniziativa un po’ curiosa e singolare ma è inutile ridicolizzarla perché di questo, appunto, si tratta. Ora, al di là delle buone intenzioni e dell’eterna prassi comunista, e di matrice gramsciana, di costruire coalizioni e alleanze che ruotano sempre e solo attorno al sole che risplende il tutto – cioè il partito principale che ieri l’altro era il Pci, ieri il PDSDS e oggi il Pd – i numeri di queste neo operazioni centriste restano un po’ ballerini. 🔗 Leggi su Formiche.net

centro bettini lo sta costruendo nella sinistra il caso dei civici spiegato da merlo

© Formiche.net - Centro, Bettini lo sta costruendo nella sinistra. Il caso dei “civici” spiegato da Merlo

Altre letture consigliate

centro bettini sta costruendoCentro, Bettini lo sta costruendo nella sinistra. Il caso dei “civici” spiegato da Merlo - Goffredo Bettini, storico e qualificato dirigente ex comunista e da molto tempo leader del Pd, sta lentamente costruendo e definendo la “gamba moderata” del campo largo. Secondo formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Centro Bettini Sta Costruendo