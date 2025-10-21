centro bettini lo sta costruendo nella sinistra il caso dei civici spiegato da merlo

Dunque, riepiloghiamo. Goffredo Bettini, storico e qualificato dirigente ex comunista e da molto tempo leader del Pd, sta lentamente costruendo e definendo la “gamba moderata” del campo largo. Un’operazione pianificata da tempo a tavolino che chiama a raccolta di volta in volta tutti coloro che, dal Pd, vogliono distaccarsi per ricreare un polo centrista sempre all’interno dell’alleanza di sinistra e progressista. Sì, si tratta di un’iniziativa un po’ curiosa e singolare ma è inutile ridicolizzarla perché di questo, appunto, si tratta. Ora, al di là delle buone intenzioni e dell’eterna prassi comunista, e di matrice gramsciana, di costruire coalizioni e alleanze che ruotano sempre e solo attorno al sole che risplende il tutto – cioè il partito principale che ieri l’altro era il Pci, ieri il PDSDS e oggi il Pd – i numeri di queste neo operazioni centriste restano un po’ ballerini. 🔗 Leggi su Formiche.net

