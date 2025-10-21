Centro ambientale Cepparello stoppa le polemiche | È mobile non una discarica Ma valuteremo alternative a via Bandi
Non ci sta l'assessora Giovanna Cepparello a chi parla di "discarica" con tanto di volantinaggio "soffiando sul fuoco" e alimentando falsità che non fanno bene ai cittadini. E allora, a interpellanza precisa del consigliare di Buongiorno Livorno, Pietro Panciatici, risponde partendo da un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
