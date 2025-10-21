Central Park Garage Market evento riuscito Bertin | Un parcheggio così vicino alla stazione non può restare vuoto

La terza edizione del Central Park Garage Market ha confermato il buon riscontro di pubblico già registrato negli anni precedenti. Nel fine settimana il parcheggio multipiano di via Annibale da Bassano, all’Arcella, è stato trasformato in uno spazio espositivo e di intrattenimento, attirando. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it