Central Park Garage Market evento riuscito Bertin | Un parcheggio così vicino alla stazione non può restare vuoto
La terza edizione del Central Park Garage Market ha confermato il buon riscontro di pubblico già registrato negli anni precedenti. Nel fine settimana il parcheggio multipiano di via Annibale da Bassano, all’Arcella, è stato trasformato in uno spazio espositivo e di intrattenimento, attirando. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La corsa infinita - Guida Completa alla Maratona di New York 2025. . Dal Verrazzano a Central Park Le storie di Ricky Russo Stagione TRE, Episodio 10 DECIMA (e ultima!!) puntata della terza (e per adesso... ultima...) stagione interamente dedicata alle storie - facebook.com Vai su Facebook
"Stupri sadomaso nell’attico insonorizzato a Central Park”, arrestato ex gestore del fondo Soros - X Vai su X
Central Park Garage Market evento riuscito, Bertin: «Un parcheggio così vicino alla stazione non può restare vuoto» - Il numero 1 di Ascom denuncia uno stato di abbandono della struttura di via Annibale da Bassano durante il qu ... Segnala padovaoggi.it
Torna il Central Park Garage Market: il primo multipiano d’Italia dedicato alle passioni - Dopo il successo della scorsa primavera, Padova si prepara ad accogliere la terza edizione del Central Park Garage Market, l’evento che ha conquistato il cuore di tutti, trasformando, per un intero we ... Da padovaoggi.it