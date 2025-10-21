Cento aziende migliaia di studenti e l' appoggio del Ministero | a Ferrara c' è ' Work on Work'

Oltre cento partecipazioni di imprese, agenzie e pubbliche amministrazioni, 5 aree tematiche e migliaia di studenti attesi: sono i numeri della seconda edizione di ‘Work on Work’, la Fiera nazionale di servizio al mondo del Lavoro, che si terrà il 19 e 20 novembre alla Fiera di Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

