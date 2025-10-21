Centinaia di Profumi Gucci Chanel e Dior venduti online ma erano tutti falsi | sequestri per oltre 100mila euro

L'operazione della Guardia di Finanza di Bari ha permesso di smantellare una vera e propria organizzazione che si occupava di pubblicizzazione e commercializzazione di profumi contraffatti, che venivano venduti online a prezzi molto convenienti rispetto ai normali valori di mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

